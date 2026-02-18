«Прежде чем сделать, спроси себя»: Бурятский Дед Мороз рассказал, как отличать добро от зла

Бурятский Белый старец (Сагаан Убгэн) в интервью РИА Новости поделился простым, но мудрым способом отличить добро от зла. По его словам, достаточно задать себе вопрос: «Хотел бы я, чтобы так поступили со мной?».

Этот хранитель местности и покровитель семьи, чей возраст насчитывает около 2,5 тысяч лет, что делает его на 800 лет старше российского Деда Мороза, является ключевой фигурой Сагаалгана — буддийского Нового года. В 2024 году праздник наступит 18 февраля.

«Есть хороший способ для каждого ребенка и каждого человека вообще: прежде чем что-то сделать, подумать, а хотел бы я, чтобы кто-то это сделал по отношению ко мне? Если ваш ответ „да“, то это доброе начинание, ведь самому себе что-то плохое мы никогда не хотим пожелать», — пояснил он.

Если же ответ отрицательный, старец советует не спешить, а сделать десять глубоких вдохов, загибая пальцы.

«Звучит, может быть, просто и даже смешно. Но на самом деле, это буддийская практика медитации и обретения спокойствия. Когда вы спокойны, тогда в ваш ум приходят только положительные мысли и добрые эмоции», — добавил Сагаан Убгэн.

Название праздника Сагаалган происходит от слова «сагаан», то есть «белый». Этот цвет у монголоязычных народов символизирует чистоту, счастье и благополучие.

Ранее сообщалось о том, что резиденцию Деда Мороза в Наташинском парке Люберец посетили 1 тыс. детей.