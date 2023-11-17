Президент Австрии заявил, что понимает покусавшего его пса лидера Молдавии Санду

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого накануне укусила собака главы Молдавии Майи Санду, заявил, что может понять перенервничавшего пса.

«Все, кто меня знают, знают, что я большой любитель собак и хорошо могу понять волнение Кодру, его нервозность, бедный, из-за большого количества людей. Но все не так плохо», – сообщил австрийский лидер в соцсетях.

Ван дер Беллен подарил Корду (так зовут пса) игрушку.

Он отметил, что небольшой инцидент с собакой не отменяет того факта, что переговоры с Санду и представителями молдавского бизнеса прошли плодотворно.

Пес укусил президента Австрии за руку, когда тот попытался его погладить во время совместной прогулки с Санду в саду.