Президент Австрии заявил, что понимает покусавшего его пса лидера Молдавии Санду
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого накануне укусила собака главы Молдавии Майи Санду, заявил, что может понять перенервничавшего пса.
«Все, кто меня знают, знают, что я большой любитель собак и хорошо могу понять волнение Кодру, его нервозность, бедный, из-за большого количества людей. Но все не так плохо», – сообщил австрийский лидер в соцсетях.
Ван дер Беллен подарил Корду (так зовут пса) игрушку.
Он отметил, что небольшой инцидент с собакой не отменяет того факта, что переговоры с Санду и представителями молдавского бизнеса прошли плодотворно.
Пес укусил президента Австрии за руку, когда тот попытался его погладить во время совместной прогулки с Санду в саду.