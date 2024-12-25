Путин на саммите СНГ выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

На встрече с руководителями стран СНГ президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в казахстанском Актау, передает РИА Новости.

«Хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление», — сказал Путин.

Он также сообщил, что в Актау вылетает самолет МЧС России с группой специалистов и необходимым медицинским оборудованием.

Напомним, самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря вблизи Актау на западе Казахстана. Согласно сведениям Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау.

На борту находилось 69 человек, включая пятерых членов экипажа. По информации, предоставленной российским посольством, 10 граждан России находятся в медицинских учреждениях Актау.

Ранее Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о том, что в результате падения самолета выжили 10 российских граждан, 14 граждан Азербайджана, 2 — Киргизии, тогда как личности трех человек пока не установлены.