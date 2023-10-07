Президент Белоруссии поздравил Путина с Днем рождения

Известно, что Александр Лукашенко не просто поздравил российского лидера, но и отметил вклад Путина в укрепление отношений между двумя странами.

День рождения бывает только единожды в году. Примерно столько же раз каждый человек получает теплые слова в свой адрес в связи с такой памятной датой.

В эту субботу, седьмого октября, без поздравлений не остался и президент Российской Федерации, Владимир Путин, которому исполнился 71 год. Конечно, белорусский коллега именинника не забыл об этом.

Как пишет KP.RU, Лукашенко пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и нескончаемых жизненных сил для того, чтобы и дальше осуществлять все намеченные планы и цели.

Напомним, что сам президент Белоруссии родился 30 октября в 1954 году. В этом году Путин тоже поздравил Лукашенко, выразив уверенность в дальнейшем сотрудничестве.