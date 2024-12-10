Президенту Бразилии Луле да Силве провели срочную трепанацию черепа из-за кровоизлияния в мозг

Бразильскому президенту Луису Инасиу Луле да Силве провели срочную трепанацию черепа, чтобы спасти ему жизнь. Такие данные привело РИА Новости со ссылкой на заявление врачей бразильской клиники.

Да Силва попал в больницу после того, как стал жаловаться на сильные головные боли. Он еще в октябре получил травму головы в результате несчастного случая. Врачи провели обследование, и по итогам МРТ сумели обнаружить гематому в мозге. Вслед за этим они приняли решение об экстренной операции.

«Операция прошла без осложнений. В настоящее время президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии», — указали журналистам в клинике Сирио-Либанес, где проводились все процедуры.

Ранее бразильская пресса сообщала об аварии в аэропорту Сан-Паулу. Там на земле столкнулись два самолета, которые выруливали к взлетным полосам. Один авиалайнер своим крылом зацепил хвост другого воздушного судна. При этом ЧП никто не пострадал.