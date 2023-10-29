Президент Чехии Петр Павел огрел знаменем члена почетного караула

Курьез произошел во время торжественной церемонии в честь празднования Дня возникновения Чехословакии. Глава государства не удержал переданный ему стяг и беспечно опустил его прямо на голову стоящего рядом вояке.

У последнего слетела фуражка, да и сам он отнеожиданности еле устоял на ногах. К слову, видео указанного момента попало в сеть и мгновенно стало вирусным.

Позже чешский лидер в соцсети X принес свои извинения за проявленную неловкость, признавшись, что совершенно не ожидал, что переданное ему знамя будет таким тяжелым.