Президент Чехии уверен, что Швеция пополнит ряды НАТО через несколько недель

Президент Чехии уверен, что всего через несколько недель Швеция станет еще одним членом НАТО. Об этом сообщило РИА Новости .

После окончания саммита НАТО президент Чехии Петр Павел заявил, что Турция и Швеция успешно завершили переговоры о вступлении последней в альянс. Ожидается, что через несколько недель международный договор о вступлении страны в альянс будет подтвержден в парламенте Турции. Глава Чехии уверен, что Швеция сделает это также быстро и совсем скоро присоединится к НАТО.

При этом Павел предполагает, что окончательное вступление Швеции в альянс произойдет в августе, либо в сентябре текущего года.