Президент Франции пообещал найти анонимных подстрекателей к протестам в стране

МВД собирается установить личность каждого, кто призывает к «агрессивным акциям». Об этом пишет KP.RU

По наблюдениям Эммануэля Макрона, социальные сети так и пестрят сообщениями, призывающими к поддержке насилия. Французский лидер заявил, что это ни к чему хорошему не приведет, только «к своего рода отрыву от реальности».

Ранее в издании сообщалось о том, что Франция сейчас переживает очередные массовые беспорядки, которые сопровождаются насильственными действиями, а также – погромами с поджогами.

А все из-за случая, произошедшего в одном из пригородов Парижа. Молодой 17-летний водитель был застрелен полицейским. Юноша отказался выполнять требование патрульного. Таким образом, начиная с 29 июня, во Франции задержали порядка девяти сотен протестующих.