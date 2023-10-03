Президент Франции поздравил лауреатов Нобелевской премии по физике

Эммануэль Макрон, занимая пост президента Франции, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Там он поздравил ученых Анн Л'Улье и Пьера Агостини. Дело в том, что они стали лауреатами Нобелевской премии по физике. Глава государства назвал их «гордостью страны», о чем пишет агентство «РИА Новости» .

По его словам, именно они подарили новые способы изучения электронов внутри молекул и атомов. Также, наравне с двумя блистательными французскими учеными, премии был удостоен Ференц Крауш.

А Нобелевский комитет подчеркнул, что вклад всех троих позволил исследовать такие процессы, которые протекают слишком быстро. Настолько, что раньше за ними просто невозможно было проследить. Таким образом, эти открытия найдут свое применение в совершенно разных областях, например, в той же медицине.