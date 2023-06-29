Президент Франции создал специальную кризисную группу по прекращению уличных беспорядков

Эммануэль Макрон созвал специальную межведомственную группу, чтобы прекратить уличные волнения, которые начались в стране после убийства полицейскими 17-летнего подростка.

Французский лидер собрал в здании министерства иностранных дел специальную группу, которая будет заниматься прекращением возникшего кризиса. В нее вошли представители самых различных ведомств, заинтересованных в разрешении конфликта. Об этом заявило агентство Франс Пресс.

Количество задержанных по результатам уличных волнений уже превысило 150 человек. Протестующие против полицейского произвола громят магазины и государственные учреждения, жгут машины и уличные остановки, бросают в полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Как минимум 24 правоохранителя уже получили ранения. Беспорядки уже выплеснулись за пределы столичного округа, их отмечают и в других регионах Франции.