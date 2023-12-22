Президент Франции заступился за Депардье

Он подверг критике практику обвинения людей во всех смертных грехах и заявил, что он сам и многие французы гордятся актером.

Ранее вышел документальный фильм, в котором было рассказано о сексуальном насилии, которому со стороны Жерара Депардье подверглись 16 женщин. Сразу же после этого популярного актера начали лишать различных международных наград, а французский министр культуры Рима Абдул Малак захотела провести специальное разбирательство для лишения Депардье государственной награды. Против этой практики выступил Франсуа Макрон. Он заявил, что является поклонником культового французского актера, а Малак со своими заявлениями перешла все границы допустимого. Его точку зрения привела газета The New York Times.

По мнению Макрона, сейчас началась целая эпоха, когда известных людей преследуют, обвиняя в разнообразных грехах. То, что сейчас происходит с Жераром Депардье, выглядит как самая натуральная охота на человека.