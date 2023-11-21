Президент Грузии нашла свою пропавшую собаку по кличке Гомбора

Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях, о чем также пишет сайт aif.ru .

Саломе Зурабишвили рассказала, что ей удалось найти своего питомца. Это произошло после того, как она обратилась к гражданам Грузии за помощью в поисках собаки, которая ранее потерялась в центре Тбилиси. Президент впервые поделилась снимком семимесячного пса в 2019-м году, но недавно Зурабишвили выложила снимок любимца снова, в этот раз – с номером телефона.

Однако она не уточнила, кто именно помог ей в поисках. К слову, Гомбора стала питомцем президента Грузии случайно. Зурабишвили подобрала дворнягу в 2018-м году в перевале Гомбори в Кахетии. Видимо, этим и объясняется, почему собака носит такую кличку.

Напомним, ранее Зурабишвили заявила, что Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно.