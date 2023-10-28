Президент Казахстана объявил день траура по погибшим на шахте в Караганде

Как пишет KP.RU , Днем общенационального траура станет 29 октября. Также в отношении компании «АрселорМиттал Темиртау» президент Казахстана пообещал принять соответствующие меры. Ведь она, по его словам, «оказалась самой худшей» в плане сотрудничества с предприятием и правительством.

Стало известно, что Касым-Жомарт Токаев, являясь президентом Казахстана, выразил свои искренние соболезнования близким и родным погибших из-за пожара на шахте имени Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау», что находится в Карагандинской области.

И на данный момент нужно выполнить несколько задач, одна из которых первостепенная – это спасти шахтеров, остающихся в забое. Далее следует точно определить, сколько людей пострадало и кто нуждается в лечении. Последнее, но не менее важное – это оказание материальной помощи пострадавшим семьям в результате катастрофы.

Напомним, что ранее на той самой шахте возник пожар. Тогда там находились 252 человека. Судя по предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газометана.