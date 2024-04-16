Президент Казахстана призвал не бороться с русским языком в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу существования двух языков в стране. Он призвал жителей прекратить истерию вокруг русского языка, который давно закрепился в республике, передает NUR.KZ .

Токаев высказался о языках на встрече с жителями Костанайской области. Там он напомнил, что никто не собирается бороться с русским, который уже давно наравне с государственным языком. Также он призвал население не выступать против русскоязычной речи и материалов, и вообще всем, что связано с Россией.

«Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах и что они сейчас имеют в результате этого всего, мы видим. Это глупость. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов, умными», — подитожил Токаев.

По словам президента Казахстана, распространение русского языка играет положительную роль в стране, ведь жители в итоге знают два языка и более. Многие владеют также английским.

Однажды Токаев уже высказывался о роли русского языка в стране и мире. Тогда он напомнил, что русский признан официальным языком в ООН, а также имеет статус международного.

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