Президент Олимпийского комитета РФ назвал требования МОК «геноцидом»

Как пишет сайт aif.ru , еще в марте Международный Олимпийский комитет выпустил рекомендацию для международных федераций, которая касается допуска россиян к соревнованиям в так называемом «нейтральном» статусе. Также они не должны поддерживать проведение специальной военной операции.

Наверняка многие слышали следующее выражение: «В спорте нет места политике». И, по идее, все так и должно быть, ведь спортсмены демонстрируют свои физические способности, а не политические взгляды. Но в МОК выдвинули требования, которые противоречат вышесказанным словам. Свое мнение об этом высказал Станислав Поздняков, являясь президентом Олимпийского комитета России.

«Это уже даже не дискриминация, это в чистом виде спортивный геноцид», – заявил он.

Поздняков призывает МОК к возвращению равноправного участия спортсменов в соревнованиях, независимо от их принадлежности к какому-либо государству.