Президент присвоил наименование «гвардейская» 59-й бригаде управления

Владимир Путин подписал Указ о присвоении бригаде связи почетного наименования. Указ главы государства опубликовали на портале правовых актов .

Из документа следует, что 59-й Сивашской краснознаменной бригаде управления дается звание «гвардейская», которое считается почетным среди военных. Причинами, по которым личный состав удостоился такого высокого наименования, стали героизм и самоотверженность, которые военные проявили при выполнении воинского долга, защищая интересы России. Указ вступает в силу уже 13 июня.

Отметим, что 59-я бригада располагается в Свердловской области. Главными функциями военнослужащих этого подразделения является управление средствами связи и военными IT-технологиями.