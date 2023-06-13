Президент прокомментировал участие заключенных в спецоперации

Как сообщил глава государства, помилование те заключенные исправительных учреждений, которые согласились вступить в ЧВК добровольцами, получают сразу. Их подписывает лично Владимир Путин.

Ранее несколько заключенных уже вернулись домой с помилованием после окончания полугодового контракта. Как отметил президент в разговоре с журналистами, некоторые бывшие заключенные проявили отвагу в зоне спецоперации, но, вернувшись домой, все ведут себя по-разному. Путин признал, что бывают ситуации, когда помилованные после окончания контракта на службу снова встали на преступную дорожку.