Путин: виновники теракта в «Крокусе» с 2014 года воюют с Россией

Российский президент Владимир Путин считает, что теракт в Подмосковье связан с Украиной и теми, кто идет против России еще с 2014 года.

Владимир Путин уверен, что произошедшее в «Крокусе» — это акция устрашения со стороны украинских нацистов, которые орудовали на Донбассе с 2014 года.

«И сразу же возникает вопрос — кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал глава государства.

По словам президента, еще предстоит выяснить, почему террористы так рвались на Украину и кто на самом деле их ждал.

Напомним, что теракт в «Крокусе» унес жизни не менее 140 человек. 137 из них, по данным СК РФ, погибли на месте. Подозреваемых арестовали и отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что группа быстрого реагирования ЧОП не выезжала на вызов во время теракта в «Крокусе».