Президент Путин высказался о коммерциализации массового спорта в РФ

Руководство страны должно создавать условия для того, чтобы как можно больше россиян занимались спортом и все связанные с этим мероприятия должны финансироваться государством. В то же время, на данный момент физкультура и массовый спорт в РФ необоснованно коммерциализируются, заявил президент России Владимир Путин, его слова передает информационное агентство ТАСС .

Сообщается, что накануне глава государства провел дистанционное совещание с членами российского правительства. В рамках совещания, со своим докладом выступил и глава Минспорта страны Михаил Дегтярев.

Комментируя ситуацию с массовым спортом в стране, Путин заявил о необходимости стремления к популяризации физкультуры и спорта среди россиян. Он подчеркнул, что для этого должны создаваться соответствующие условия. В частности, мероприятия, которые должны финансироваться самим государством, добавил президент.

Путин указал на то, что в вопросе массового спорта из семей в стране попросту вытягиваются деньги. Он подчеркнул, что не все могут себе позволить регулярно оплачивать занятия физкультурой для себя и детей.

«Нельзя делать вид, что мы этого не замечаем», — указал Путин.

Сообщается также, что президент призвал главу Минспорта уделить данному вопросу внимание.

Ранее в воскресенском клубе инвалидов прошел праздник радости и спорта.