Президент рассказал, каких вещей не хватает российской армии

Глава государства рассказал, что армии не хватает многих вещей, увидеть это позволила спецоперация. В основном военным нужны высокоточные боеприпасы, средства связи и беспилотники. Все это есть в распоряжении вооруженных сил России, но в малом количестве. Президент также отметил, что бойцы, которые сейчас находятся в точке соприкосновения, обратились к нему с просьбой выделить средства контрбатарейной борьбы.

На сегодняшний день российская армия может похвастаться несколькими уничтоженными танками противника, часть из которых была подбита дронами-камикадзе. Владимир Путин подчеркнул, что российские дроны превосходят по эффективности средства противника, но количество и качество устройств нужно повышать.