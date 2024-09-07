Президент РФ открыл первый участок новой линии метрополитена в Москве

Глава государства Владимир Путин совместно со столичным градоначальником Сергеем Собяниным в ходе ВКС открыли первый участок новой Троицкой линии Московского метрополитена.

Церемония открытия прошла в День города столицы, которые отмечается сегодня.

Президент поздравил москвичей и гостей столицы с праздником, а также отметил, что столица просто выдающиеся успехи в сфере метростроения. Он также поблагодарил метростроителей и весь транспортный комплекс столицы.

Новый участок Троицкой линии длиной более восьми километров открылся от «Новаторской», от которой доступна пересадка на БКЛ, до «Тютчевской», который также включает в себя еще две станции – «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов

Планируется, что 16-я ветка московского метрополитена достигнет протяженности в 43 км и будет включать 17 станций и станет одним из наиболее протяженных радиусов столичного метро.

По прогнозам, свыше сотни тысяч человек станут каждый день пользоваться новыми станциями к 2029 году и смогут экономить приблизительно четверть времени на поездки по городу.