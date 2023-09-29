Президент РФ подписал указ, благодаря которому украинцы смогут въезжать в страну без виз

Таким образом, он облегчит въезд украинских граждан на территорию нашей страны, если на то появится причина.

Российским лидером Владимиром Путиным был подписан указ, который позволит украинским гражданам въехать в страну даже без наличия визы, с использованием внутренних паспортов, даже если у них уже истек срок действия. Об этом пишет RT.

На портале правовой информации опубликовали соответствующий документ. В нем уточняется, что граждане Украины смогут попасть на территорию Российской Федерации, не проходя при этом процедуру оформления виз. Однако, для этого все же потребуется внутренний или заграничный украинский, служебный или дипломатический паспорт. Также вполне подойдет удостоверение члена экипажа воздушного судна или личности моряка.