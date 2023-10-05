Президент РФ поручил изучить возможность строительства новой железной дороги

Как пишет KP.RU , к этому приступят четыре ведомства. А доклад по результатам исследования нужно представить Владимиру Путину до первого марта следующего года.

Стало известно, что российский лидер, Владимир Путин, дал новое поручение, которое касается строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

К рассмотрению возможности ее реализации приступят правительство Российской Федерации (РФ) и Кемеровской области, а также «Российские железные дороги» (РЖД) и Российская академия наук (РАН). Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Кремля на своем официальном сайте.

Хотя это не единственное поручение, которое дал президент России. Однако оно, наверняка, является одним из многих приоритетных. Если после исследования станет известно, что строительство возможно, то, скорее всего, это будет толчком к постройке Северо-Сибирской железной дороги.