Президент РФ прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Как пишет ТАСС , Владимир Путин останется там на два дня – с 17 по 18 октября 2023 года. Ожидается, что они пройдут довольно насыщенно и плодотворно.

Стало известно, что Си Цзиньпин пригласил российского лидера посетить КНР (Китайская Народная Республика). Путин, в свою очередь, принял предложение о визите и уже прибыл в Китай, где состоится церемония официальной встречи как с председателем Республики, так и с его женой, Пэн Лиюань.

Во вторник, 17 октября, день Владимира Путина будет посвящен встречам с коллегами, которые тоже являются участниками III Международного форума под названием «Один пояс – один путь».

А 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь планируется проведение основных мероприятий. Тогда же, в среду, ожидаются российско-китайские переговоры. А по завершении визита в КНР Путину предстоит встретиться с российскими журналистами и подвести итоги своей рабочей поездки.