Президент РФ: размер МРОТ нужно увеличить до 35 тысяч рублей к 2030 году

В России к 2030 году необходимо повысить размер минимальной заработной платы до тридцати пяти тысяч рублей, заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, с 2020 года этот показатель увеличился в полтора раза — с двенадцати до девятнадцати тысяч рублей. Теперь поставлена задача об увеличении МРОТ еще почти в два раза.

Путин также дал поручение об отработке в следующем году новой модели оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов и о принятии финального решения для субъектов РФ в 2026-м.

Президент добавил, что в стране расширят доступность социальных контрактов. На эти цели нужно будет дополнительно выделить порядка ста миллиардов рублей.

«Сейчас заявление на соцконтракт можно подать через портал «Госуслуги» с минимальным набором документов. Будем расширять доступность этой меры», - заключил лидер.

Напомним, с 15 по 17 марта в России состоятся выборы президента. ЦИК ранее утвердил четырех кандидатов: депутатов нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова, а также действующего президента Владимира Путина.