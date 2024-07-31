Президент РФ выразил соболезнования властям Индии из-за оползней

Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер обратился к премьеру (Нарендре Моди) и президенту Индии (Драупади Мурму).

В связи с разрушительной природной стихией, вызванной сильными муссонными дождями, Владимир Путин выразил искренние соболезнования правительству Индии и семьям пострадавших. Слова сочувствия станут поддержкой для них в этот непростой период.

Ранее потоки грязи и воды, сопровождаемые падением огромных валунов, нанесли значительный урон по инфраструктуре в районе Ваянад. Были разрушены дома, дороги и даже мосты, оказавшиеся во власти стихии. Ведется активная работа по ликвидации последствий ЧП.

По предварительным данным, из-за оползней пострадавшими оказались порядка 200 человек. Около сотни пропали без вести.

Ранее сообщалось о том, что уровень воды после аварии на Беломорканале снизился. Скорость потока стала значительно меньше, как отметил глава региона.