Уровень воды после ЧП на Беломорканале канале снизился

Уровень воды после чрезвычайного происшествия на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии снизился проинформировал глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, в течение вторника, 30 июля, уровень воды снизился на полметра. Он также сообщил, что скорость потока стала значительно меньше.

«Угрозы затопления нет. На месте сотрудники МЧС и наши волонтеры продолжают разбор завалов и расчистку территорий», — написал он в мессенджере.

По словам главы республики, трое пострадавших после ЧП находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние граждан, уточнил он, оценивается как удовлетворительное.

Утром, 29 июля, в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК. На деревянной плотине происходила реконструкция. Поток воды начал стремительно двигаться к дачному кооперативу «Балтийский».

Ранее сообщалось, что спасатели на месте ЧП обнаружили тела двух местных жителей — мужчины и женщины. На данный момент в Сегежском округе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Эксперт Иван Андриевский накануне рассказал, почему в российских регионах происходят ЧП на дамбах.