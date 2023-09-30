Президент РФ заявил, что вся страна оказывает братскую помощь Новороссии и Донбассу

Российский лидер Владимир Путин в ходе своего видеообращения заявил, что все регионы страны уже начали активно помогать ее новым субъектам, о чем также пишет ТАСС .

Данное видеообращение президента было посвящено первой годовщине вхождения в состав страны Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Напомним, что 30 сентября стал праздничным днем, в который отмечается воссоединение новых регионов с Россией.

Глава российского государства также отметил, что на данный момент строятся новые и восстанавливаются старые школы с больницами, дома с дорогами, музеи с мемориалами. Все регионы России оказывают настоящую братскую помощь новым субъектам.

Однако, несмотря на уже проделанную работу, впереди еще предстоит решить множество сложных задач. Президент заключил, что все обозначенные цели обязательно получится достичь.