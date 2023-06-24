Президент РФ записал экстренное обращение к жителям страны

По его словам, ситуацию, произошедшую в Ростове-на-Дону можно считать настоящим «ударом в спину». Об этом пишет издание «Утро.ру»

Владимир Путин уверен, что в настоящий момент появление какой-либо смуты представляет смертельную опасность государственности. После подобного удара по стране ответственные за произошедшее не смогут избежать наказания. И сейчас по-настоящему решается дальнейшая судьба народа России.

Президент расценил действия ЧВК «Вагнера» как предательство. По его мнению, здесь свою роль сыграло проявление непомерных амбиций и возникновение личных интересов, что можно назвать однозначным отступничеством от тех, кто сейчас сражается на фронте. Все это только раскалывает единство Родины.