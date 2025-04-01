Президент России изменил правила формирования ОНК

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись в законе, согласно которому будут изменен порядок формирования общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые занимаются контролем за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

До введения новшества, решение о выдвижении претендентов в члены ОНК или об их исключении можно было принять исключительно во время съездов или общих собраниях общественных объединений. При этом подобный процесс не мог пройти в оперативном формате, так как собрания подобного характера проходили раз в два или три года.

Из закона следует, что теперь подобные решения смогут принимать и на постоянной основе функционирующие руководящие органы данных организаций (например, коллегиальные выборные органы, подотчетные съезду или собранию). Благодаря нововведению, состав ОНК получится пополнять новыми людьми и исключать граждан, которые не выполняют взятые на себя обязательства. Автор инициативы считают, что благодаря новому порядку будет ускорен процесс, а ОНК станет функционировать более эффективно.

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