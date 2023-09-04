Президент России поблагодарил сотрудников нефтегазовой отрасли за их работу

Владимир Путин поблагодарил сотрудников нефтегазовой отрасли и ветеранов с профессиональным праздником и поблагодарил за тяжелую работу. Подробности сообщает РИА Новости .

Профессиональный праздник работников нефтегазовой отрасли отмечался 3 сентября. На совещании в Сочи глава государства поблагодарил сотни тысяч людей за их труд. Президент отметил важность этой сферы труда и вклад каждого человека в работу на благо всей страны.

Также Владимир Путин подчеркнул, что труд сотрудников нефтегазовой отрасли имеет огромное значение для экономики всей страны. По его словам, именно работа этих людей помогает обеспечивать крупные предприятия, бизнес, работу внутреннего рынка и важные для жизни населения системы.