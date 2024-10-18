Президент России подарил щенка семье волонтера из Подмосковья

Семье волонтера Марины Варбанской из Ленинского округа передали подарок от президента России Владимира Путина — щенка золотистого бульдога. Об этом сообщает «360» .

Жительница глубоко вовлечена в волонтерскую деятельность и на протяжении двух лет готовит обеды для военнослужащих. По ее словам, больше всего бойцам нравятся молочные каши и борщ. Также на фронте высоко оценили чечевично-фасолевый суп.

Фото: [ пресс-служба администрации Ленинского округа ]

Некоторое время назад, во время открытой горячей линии с президентом, дочь волонтера Катя рассказала, что мечтает о собаке. Глава государства исполнил мечту девочки и передал семье щенка. Подарок жителям вручил глава городского округа Станислав Каторов.