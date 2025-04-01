Президент России запросил доклад по мораторию на удары по энергетическим объектам

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России запросил доклад, в котором будет отражена ситуация с мораторием на удары по энергетическим объектам. Об этом сообщил ТАСС.

Перед началом обсуждения имеющихся вопросов российский лидер обратился к главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, у которого поинтересовался, как выполняются соглашения, связанные с остановкой взаимных ударов между Россией и Украиной. После этого совещание стало проходить в закрытом формате.

Ранее стало известно о том, что глава страны Владимир Путин подписал закон, согласно которому будут внесены изменения в порядок формирования общественных наблюдательных комиссий.