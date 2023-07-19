Президент Сербии потребовал НАТО защитить сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич встретился с генсеком НАТО и потребовал защитить сербов в Косово и Метохии. Подробности рассказало РИА Новости .

Вучич огласил запрос Белграда к членам Совбеза ООН, в котором потребовал остановить деятельность косовоалбанских структур и провести их демилитаризацию, также Белград прекратил поставки оружия, но пока только на месяц. Президент Сербии считает, что проблема возникла из-за попытки отодвинуть сербов от государственных постов. При этом на территории Косово и Метохии задерживают граждан Сербии, игнорируя места их проживания. Президент обеспокоен и издевательствами над гражданами своей страны.

Сербский лидер попросил НАТО обеспечить защиту гражданам его страны и подчеркнул, что рассчитывает на сохранение профессиональных отношений с альянсом.