Президент Сербии согласился встретиться с Зеленским в приватной обстановке

Вучич сообщил, что намерен принять предложение главы Украины о встрече и поговорить с ним с глазу на глаз 22 августа. Планируется, что на закрытой встрече лидеров разговор пойдет о последних событиях в Косове, признании и непризнании территориальной целостности и ряде других актуальных тем. При этом глава Сербии подчеркнул, что уважает целостность Украины и надеется, что Украина уважает целостность Сербии.

Президент Сербии также выразил надежду, что между его страной и Украиной не будет разногласий, а предстоящий диалог выйдет продуктивным. Ранее Вучич заявлял, что Киев может лишиться всего, если поддержит независимость Косово.