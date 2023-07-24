Президент Турции заявил, что обсуждал с Зеленским урегулирование украинского конфликта

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Стамбул они обсудили важные политические вопросы.

Слова Эрдогана, произнесенные в обращении после заседания кабмина, приводит РИА Новости 24 июля. Турецкий политик рассказал, что обсудил с Владимиром Зеленским вопросы, которые стоят на актуальной повестке.

Также, как следует из заявления Эрдогана, оба политика обсудили возможные варианты по прекращению украинского конфликта, который длится уже 500 дней. Для этого вопроса Турция готова внести и свою лепту, добавил Эрдоган.