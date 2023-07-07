Президент Турции заявил, что Стамбул все еще не одобряет желание Швеции вступить в НАТО

Как сообщает KP.RU , государства, поддерживающие терроризм, не могут разделить членство с другими странами в Североатлантическом альянсе.

Реджеп Тайип Эрдоган, являясь президентом Турции, сделал заявление о том, что Стамбул не одобряет заявку Швеции на вступление в НАТО. По его словам, они не могут включить в альянс тех, кто поддерживает террористов. Об этом турецкий лидер заявил, выступая в Стамбуле.

И речь идет о том, что Швеция активно проводит акции сожжения священных книг, включая Коран. Страна продолжает демонстрировать свою антиисламскую позицию.

Но для того, чтобы государство все же получило членство в НАТО, она обязана выполнить некоторые требования. Об этом также сообщил турецкий президент.