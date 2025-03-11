Президента Южной Осетии Гаглоева выписали из больницы

Алан Гаглоев, президент Южной Осетии, выписан из больницы. Его состояние полностью стабильно, об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

По утверждению Меняйло, Гаглоев проходил лечение во Владикавказе в Республиканской клинической больнице. Его выписали 11 марта.

«Врачи отмечают, что его самочувствие стабильное. Алан Эдуардович получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением», — указал он.

Ранее сообщалось, что известной певице Ларисе Долиной пришлось обратиться в больницу из-за травмы плеча. У нее диагностировали повреждение сухожилий из-за серьезных нагрузок на руку. Специалисты порекомендовали артистке снизить физическую нагрузку и избегать подъема тяжестей на время восстановления, а также пройти курс лечебной физкультуры после реабилитации.