Президентская академия в Красногорске и подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» заключили соглашение
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Красногорск]
Руководство Московского областного филиала РАНХиГС и подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» заключили соглашение, в рамках которого предусмотрено взаимодействие в сфере обучения и трудоустройства ветеранов СВО, патриотического воспитания молодежи.
«С региональным филиалом фонда „Защитники Отечества“ нас связывают давние и плодотворные отношения. На базе Московского областного филиала Президентской академии мы одними из первых начали обучение социальных координаторов — специалистов, которые сегодня сопровождают ветеранов СВО и их семьи, помогают им вернуться к обычной жизни», — сказал директор Московского областного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян.
На сегодняшний день у регионального филиала РАНХиГС порядка двадцати бесплатных программ переобучения и повышения квалификации, которые реализуются в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольги Ермаковой, сотрудничество с Президентской академией осуществляется с первых дней работы регионального отделения — все социальные координаторы филиала прошли профессиональную подготовку в академии и среди студентов есть ветераны СВО.
«Уверены, что сегодняшнее соглашение позволит нам расширить спектр услуг для ветеранов, обеспечит им доступ к качественному образованию, переподготовке и поможет в реализации их профессиональных планов. Мы считаем, что это соглашение станет важной вехой в нашей общей работе по поддержке героев и их семей», — отметила Ольга Ермакова.