Президентская академия в Красногорске и подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» заключили соглашение

Руководство Московского областного филиала РАНХиГС и подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» заключили соглашение, в рамках которого предусмотрено взаимодействие в сфере обучения и трудоустройства ветеранов СВО, патриотического воспитания молодежи.

«С региональным филиалом фонда „Защитники Отечества“ нас связывают давние и плодотворные отношения. На базе Московского областного филиала Президентской академии мы одними из первых начали обучение социальных координаторов — специалистов, которые сегодня сопровождают ветеранов СВО и их семьи, помогают им вернуться к обычной жизни», — сказал директор Московского областного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян.

На сегодняшний день у регионального филиала РАНХиГС порядка двадцати бесплатных программ переобучения и повышения квалификации, которые реализуются в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольги Ермаковой, сотрудничество с Президентской академией осуществляется с первых дней работы регионального отделения — все социальные координаторы филиала прошли профессиональную подготовку в академии и среди студентов есть ветераны СВО.