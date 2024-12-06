The Rio Times: в бразильском аэропорту столкнулись два самолета Latam Brazil

Два самолета авиакомпании Latam Brazil столкнулись между собой в аэропорту Сан-Паулу. Никто из пассажиров не пострадал. Такие данные появились у издания The Rio Times.

Инцидент, по данным журналистов, произошел в Бразилии еще 3 декабря. Тогда в аэропорту Сан-Паулу авиалайнер Airbus A320Neo стал выруливать на взлетную полосу перед отправлением, и при этом столкнулся с самолетом Airbus A319. Оба борта принадлежат компании Latam Brazil. Касание не было слишком обширным, кончик крыла одного самолета лишь немного зацепил хвост другого. Но этого хватило для повреждений у обоих воздушных судов.

Самолеты были отстранены от полетов, их отправили на проверку. При инциденте никто не пострадал. Всех пассажиров отправили по намеченным рейсам на резервных самолетах.

Ранее сообщалось, что сразу три борта, которые вылетели из РФ в Узбекистан, сели не в пунктах своего назначения. Их пришлось перенаправить из-за непогоды, которая накрыла часть территории республики.