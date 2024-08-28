Президенту Франции пригрозили импичментом из-за ареста Дурова

Филиппо считает, что Макрон перестал выполнять свои прямые обязанности, следить за ситуацией внутри страны и помогать народу. По его мнению, французский президент прогнулся под Запад, а история с Дуровым — лишь очередной повод прикрыть существующие проблемы государства.

«Неужели Макрон приказал бросить в тюрьму Павла Дурова, генерального директора Telegram, потому что он много чего знает? Действительно, поразительная реакция Макрона в его вчерашнем аккаунте X выдает его панику. (...) Макрону должен быть объявлен импичмент!» — написал политик.

Российские дипломаты тем временем отметили, что делают все возможное для помощи Дурову. Официально об этом объявили в МИД РФ.

Напомним, программиста задержали 24 августа. По предварительным данным, его держат в СИЗО Парижа по делу о преступлениях, происходящих с использованием мессенджера.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре Франции заявили о деле Telegram. Там уточнили, что фигурантом является только Павел Дуров.