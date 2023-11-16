Президенты Финляндии и ФРГ обвинили Россию в дестабилизации обстановки с помощью мигрантов

Власти РФ целенаправленно перебрасывают транзитом людей через свою территорию и отправляют их в Европу, чтобы организовать как можно больше проблем для нее.

Глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и финский лидер Саули Ниинисте заявили, что российская пограничная служба занимается помощью беженцам. Она ввозит в РФ мигрантов из ряда стран, а затем выдает им деньги, чтобы те мигрировали в Финляндию и ФРГ.

«В России точно знают, насколько сложные эти политические трудности. Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем случайно», - заявил Штайнмайер.

Об этом сообщило агентство DPA. По мнению политиков, правительство Путина целенаправленно дестабилизирует обстановку в Европе. Именно поэтому Финляндия заговорила о том, что будет закрыт ряд пограничных переходов на границе с РФ.