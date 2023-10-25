При бомбежке лагеря беженцев в Газе погибли жена и дети корреспондента телеканала Al Jazeera

О произошедшей трагедии передает сам арабский телеканал. Как приводится в публикации, инцидент произошел во время очередного израильского обстрела жилых кварталов на юге сектора Газа.

В момент бомбежки жена и дети корреспондента телеканала Al Jazeera Ваэля Дахдуха укрывались от обстрелов в лагере беженцев Эн-Насират. В это время туда попало несколько снарядов.

«В их дом попала бомба, жена, дочь и маленький сын журналиста не выжили», - говорится в заявлении, переданном телеканалом.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.