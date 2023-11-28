«При чем тут я»: Волочкова прокомментировала смерть своего экс-бойфренда

Анастасия Волочкова пожаловалась на бесконечные звонки журналистов в связи со смертью ее бывшего возлюбленного Сергея Кузнецова. Танцовщица записала видео, в котором подробно рассказала, какие отношения ее связывали с погибшим и как она относится к вопросам прессы.

По данным SHOT, тело Кузнецова нашел сосед по камере СИЗО №1 «Матросская тишина», куда первый попал за избиение своей жены. Супруга погибшего не верит в смерть мужа и полагает, что эта новость — фейк. Она рассказала Mash, что ее отец связался со следователем и тот уверил, что Кузнецов жив.

Анастасия Волочкова прокомментировала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» новость о смерти своего бывшего возлюбленного.

«Сергей Кузнецов — это человек, с которым меня связывали романтические отношения. Я пригласила его два года назад на Мальдивы, где мы провели 17 дней. Это были прекрасные каникулы. Он относился ко мне, как к хрустальной вазе, не позволял мне даже самостоятельно налить себе водички с лимоном — все делал он. Потом мы расстались, и каждый пошел своей дорогой, но при этом мы сохранили прекрасные отношения», — заявила Волочкова.

Балерина также посетовала на навязчивых журналистов, которые постоянно просят ее прокомментировать смерть Кузнецова, хотя она не видела его более двух лет.

«При чем здесь я? Почему все звонят с просьбой прокомментировать эту новость? Почему журналисты не звонят его родственникам? Мы с ним виделись два года назад, я не в курсе», — подчеркнула балерина.

Ранее мы рассказывали, что Анастасия Волочкова оказалась шокирована мошенничеством своего друга-кондитера.