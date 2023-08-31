При обстреле поселка в ДНР пострадали мирные жители

В 15.00 представительство ДНР сообщило об обстреле поселка Ольгинки в Волновахском районе. Украинские войска выпустили по поселку три снаряда «натовского» калибра. Позже стало известно, что среди мирного населения есть пострадавшие.

К 16.30 выяснилось, что в результате обстрела пострадали мирные жители поселка. Двое раненых мужчин 1057 и 1989 годов рождения находились в момент обстрела на территории Великоанадольской фильтровальной станции. О состоянии пострадавших не сообщается.