При обстреле ВСУ поселка Зайцево в Горловке пострадали двое мирных жителей

Украинские боевики в очередной раз подвергли обстрелу находящийся а 50 километрах от Донецка город Горловку, сообщил глава местной администрации Иван Приходько.

Он проинформировал, что осколками от снарядов в пригороде Горловки поселке Зайцево посечены стены зданий, пострадали двое мирных жителей.

«В результате обстреле посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки) с позиций украинских карателей ранения различной степени тяжести получили двое мирных граждан», - написал мэр в своем аккаунте в соцсетях.

В свою очередь в представительстве ДНР СЦКК удар украинских войск подтвердили, сообщив, что ВСУ обстреляли Зайцево четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли трассу в Токмаке Запорожской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Сообщается, что, судя по всему, обстрел велся поставляемыми Киеву Западом кассетными боеприпасами.