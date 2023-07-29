При пожаре под Красноярском сгорели бабушка, дедушка и внучка

Как проинформировали в Следственном управлении СК РФ по региону, трагедия разыгралась в Дзержинском районе Красноярского края. Внезапный пожар вспыхнул среди ночи на веранде частного дома.

Сообщается, что причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Уже после того, как пожар был потушен, в доме были обнаружены спасателями тело 76-летнего супруга, 57-летней жены и их 14-летней внучки. Все они отравились угарным газом.

«По предварительным данным следствия, в момент возгорания в доме находилась женщина, ее супруг и их внучка. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки. Очаг возгорания зафиксирован на веранде дома, предварительно в месте подключения двух морозильных камер в один удлинитель. Сообщение в пожарную охрану поступило от соседей», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выясняются все причины произошедшего. Возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).