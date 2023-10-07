При пожаре в больнице Курганской области спасли пять человек

К счастью, пострадавших в результате данного инцидента не оказалось, о чем пишет сайт aif.ru .

Стало известно, что в Кургане пожарным удалось спасти 5 человек (с использованием масок спасаемого) из огня, вспыхнувшего в больнице. Соответствующей информацией также поделилось региональное управление МЧС. Ведомство выложило ее на своей странице в социальных сетях. Также в интернете опубликованы кадры из здания в момент происшествия.

Спасатели сообщили, что в одной из подсобок больницы скорой медицинской помощи (БСМП) минувшей ночью произошло возгорание постельных принадлежностей.

Пожарные прибыли на место и своевременно эвакуировали из больницы двадцать пять человек. В половине третьего ночи они справились с огнем, охватившим площадь в двадцать пять квадратных метров.