При пожаре в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ обрушилась крыша, огонь перекинулся на верхний этаж

Пожарные уже несколько часов не могут справиться с огнем, туша пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ.

Как информирует пресс-служба главка МЧС по республике Бурятия, к настоящему времени частично рухнула крыша здания. Там также сообщили, что пламя не утихает и перекинулось на верхние этажи торгового центра.

«В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра», — говорится в заявлении ведомства.

В МЧС добавили, что возгорание тушат тушении специалиста, задействованы 22 единицы спецтехники.