При увольнении россияне имеют право получить компенсацию за неиспользованные отгулы

Министерством труда и социальной защиты РФ разработан законопроект, согласно которому увольняющийся работник сможет получить денежную компенсацию за положенные, но не использованные им отгулы. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что ранее такие случаи не были урегулированы российским законодательством.

Добавляется, что в конце прошлого года Конституционным судом РФ было обращено внимание на необходимость внесения ясности в данный вопрос.

Отмечается, что этот законопроект предполагает, что работодатель будет обязан или предоставить работнику положенные дни отдыха и лишь после этого расторгнуть трудовой договор, или оплатить сверхурочную работу.