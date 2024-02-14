При увольнении россияне имеют право получить компенсацию за неиспользованные отгулы
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Министерством труда и социальной защиты РФ разработан законопроект, согласно которому увольняющийся работник сможет получить денежную компенсацию за положенные, но не использованные им отгулы. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Уточняется, что ранее такие случаи не были урегулированы российским законодательством.
Добавляется, что в конце прошлого года Конституционным судом РФ было обращено внимание на необходимость внесения ясности в данный вопрос.
Отмечается, что этот законопроект предполагает, что работодатель будет обязан или предоставить работнику положенные дни отдыха и лишь после этого расторгнуть трудовой договор, или оплатить сверхурочную работу.